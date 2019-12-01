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Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS

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На M1 MUSIC AWARDS вражали своїми образами та витівками - фото 1
На M1 MUSIC AWARDS вражали своїми образами та витівками

Церемонія нагородження M1 MUSIC AWARDS 2019 – це не лише можливість нагадати про себе як про крутого та перспективного виконавця, а й – "вигуляти" екстравагантне вбрання. Цим, власне, й зайнялися зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Дивіться, що з того вийшло!

У київському Палаці спорту пройшла щорічна церемонія нагородження музичної премії M1 Music Awards 2019. 30 листопада зірки не лише боролися за перемогу, а й могли похизуватися своїми незвичайними образами! Відразу ж зазначимо, що декому це вдалося на славу.

До теми: M1 MUSIC AWARDS 2019 - оголошені переможці української премії

Почнемо з реперки alyona alyona, котра однозначно неабияк розбурхала мережу. Зірка з'явилась на червоній доріжці не одна. Так ще й у прозорому вбранні, під яким виднілося чорне боді. Дуже сміливо!

alyona alyona вирішила стібатися на повну - фото 371407
alyona alyona вирішила стібатися на повну

Олег Скрипка з роками стає лише крутішим!

Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371408

Дует Время и Стекло – справжні ікони стилю. Цього разу на червоній доріжці вони спричинили справжній фурор своїм виходом. Воно й не дивно, адже для крутого образу не обов'язково одягати смокінг і довгу вечірню сукню!

Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371420

THE HARDKISS традиційно віддав перевагу вбранню темних тонів.

Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371410

Колишня дружина Потапа вийшла на червону доріжку разом із сином.

Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371413

Злата Огнєвич вразила ніжним і розкішним образом.

Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371414

Здається, Ірина Федишин подумала, що це новорічний концерт, вирядившись у костюм ялинки.

Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371416

Насолоджуйтесь іншими образами зірок на церемонії нагородження:

Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371412
Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371415
Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371418
Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371421
Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371422
Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371424
Сексуальна Тіна Кароль та оголена alyona alyona: найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS - фото 371423

Насолоджуйтесь: MELOVIN – На хайпі: слухайте саундтрек серіалу Новенька, текст пісні

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