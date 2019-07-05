Время и Стекло – VISLOVO: слухайте новий драйвовий альбом гурту 2019

Популярний гурт Время и Стекло випустив свій новий альбом "VISLOVO". У платівку ввійшли 14 драйвових хітів від Наді Дорофєєвої та Олексія Позитива, під які ви будете танцювати цього літа. Зацініть!

У новому альбомі "Время и Стекло" продовжує експериментувати з танцювальною музикою, поєднуючи трендові стилі. Незмінними залишаються качові мотиви, що чіпляють енергійним ритмом і прикольними текстами. Авторами пісень платівки стали Потап, Позитив, Андрій Безкровний (DJ Bloodless), а аранжуваннями займалися саундпродюсер Вадим Лисиця, Антон Крайнов і Роман Катрук.

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Над альбомом "VISLOVO" гурт працював рік. У нього ввійшли 14 пісень українською, російською та англійською мовою. Зокрема, оприлюднені раніше – Vislovo, Balensiaga, Дим, Е,Бой, Песня про лицо, Финальные титры та Глубоко... (feat. Monatik), а також новинки – Fashionспазмы, Eleganza, Лох, Forever Young, Навсегда/Никогда, ремікси Дим (Boosin Remix) і Дим (Shnaps & Sanya Dymov Remix).

Слухати онлайн новий альбом Время и Стекло – VISLOVO:

"Альбом створювався непросто, тому що рік був насичений гастролями і зйомками. Ми переносили прем'єру кілька разів, оскільки просто не було часу допрацювати альбом. Склався нестандартний для "Время и Стекло" музичний пазл – експериментальний і дуже цікавий. Кожна пісня з нового альбому – вже моя улюблена", – поділилася Надя Дорофєєва.

"Цим альбомом ми хочемо здивувати не тільки нашу аудиторію, наших фанатів, а й музикантів. Я брав участь у створенні саунду кожного треку, наповнюючи їх звучанням і настроєм. Мені здається, у нас вийшло внести нові фарби в поп-музику. VISLOVO – це музичний атракціон, на якому ще ніхто не катався", – додав Позитив.

А яка пісня з нового альбому ВиС подобається вам найбільше?

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