Дорофєєва з Позитивом знялися у сексуальній фотосесії для журналу XXL

Українська артистка Надя Дорофєєва, яка виступає разом зі співаком Позитивом у гурті Время и Стекло, знялися для чоловічого глянцю XXL. Зірки поділилися ефектними знімками на своїх сторінках в Instagram.

На стильних кадрах артисти позують на яхті в білих нарядах: Надя в закритому купальнику, а Позитив у легкому костюмі. На одному зі знімків зірки дуріють і сміються. Позитив лежить за Дорофєєвій вверх ногами, а співачка сміється. Під цим фото Надя написала, що приблизно так вони з Позитивом бачать "сексі фотосесію".

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На сторінці співака також з'явилося одне зображення зі зйомки. На ньому Позитив тримає злегка нахилену дошку, на якій лежить Дорофєєва у чорній білизні і прозорому сітчастому вбранні.

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