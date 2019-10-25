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Іди на життя: Тіна Кароль випустила життєствердну пісню, від якої мурахи по тілу
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Українська поп-діва Тіна Кароль представила пісню "Иди на жизнь", яку зірка називає своїм життєствердним маніфестом. Прониклива новинка покликана вселити віру і надію в серця її шанувальників. Слухайте і насолоджуйтесь!
Автором музики і слів нової пісні Тіни Кароль став Єгор Солодовников, який написав знаменитий хіт співачки "Сдаться ты всегда успеешь". Прониклива та водночас потужна композиція "Иди на жизнь" теж має всі шанси повторити успіх своєї попередниці, адже вже не вперше треки Тіни стають справжніми саундтреками до долі мільйонів людей.
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"Усередині кожного з нас є маленька дитина, голос якої потрібно і важливо чути протягом усього життя. Хто ж пророкує нам долю? Ніхто, доля всередині нас! Ми самі собі компас і путівник, потрібно тільки правильно і щиро робити свій вибір по життю! Нехай моя пісня допоможе зазирнути в свою душу і почути голос своєї внутрішньої дитини. Довіртеся їй, вона підкаже правильний шлях. Ідіть на життя сміливо!" – звернулась до слухачів Тіна.
Слухати онлайн нову пісню Тіни Кароль – Иди на жизнь:
Текст і слова пісні "Иди на жизнь"
Ты не против учиться радоваться жизни
Всегда и всему говори "да"
Всегда и всему говори "да"
Закрыв дверь во вчера
Ты не помнишь ни одной своей ошибки
Нам небо всегда говорит "да"
А нам небо всегда говорит "да"
Сегодня только "да", сегодня только "да"
Сегодня только "да"
Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома
За окном сияет этот мир, за него держись
Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо
Все равно иди на жизнь
Все равно иди на жизнь
Все равно иди на жизнь
Все равно иди на жизнь
Я не вижу ни одной причины «против»
Того, чтобы только навстречу
Бежать, улыбаться навстречу
Лучам своей судьбы
Мы не против учиться радоваться жизни
И вместе с тобой говорить "да"
И вместе с тобой говорить "да"
С тобою только "да", с тобою только "да"
С тобою только "да"
Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома
За окном сияет этот мир, за него держись
Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо
Все равно иди на жизнь
Все равно иди на жизнь
Все равно иди на жизнь
Все равно иди на жизнь
Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома
За окном сияет этот мир, за него держись
Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо
Все равно иди на жизнь
Все равно иди на жизнь
Все равно иди на жизнь
Все равно иди на жизнь
Все равно иди на жизнь
Все равно иди на жизнь
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