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Вражений красою: Білл Клінтон потрапив у курйозну ситуацію і став мемом

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Білл Клінтон - фото 1
Білл Клінтон / playbuzz

Екс-президент США Білл Клінтон потрапив в незручну ситуацію через реакцію на співачку Аріану Гранде під час відспівування співачки Арети Франклін.

Прощання з Аретой Франклін транслювалося в прямому ефірі. Завдяки операторам, від глядачів не вислизнула захоплена реакція Білла Клінтона на юну американську співачку. Аріана Гранде, яка виступала спиною до екс-президента, буквально змусила Клінтона розкрити рота від захоплення. Ситуація погіршувалася наявністю дружини Білла – Хілларі Клінтон, яка прийшла разом з ним на траурний захід.

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Користувачі почали навперебій використовувати знімок Клінтона з палаючими очима як мем.

"Хотів би я, щоб хтось подивився на мене так, як Білл Клінтон дивився на Аріану Гранде", – пишуть користувачі соцмереж.

Але Клінтон не єдиний, хто потрапив в центр уваги після виступу Гранде. Єпископ Чарльз Елліс III був звинувачений в тому, що під виглядом невинних обіймів він трогав Аріану за груди.

На відміну від Клінтона, ця ситуація не викликала позитивну реакцію у користувачів. Вони створили хештег "RespectAriana", щоб висловити свій протест з приводу дій духовної особи. В результаті священнослужителю довелося принести публічні вибачення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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