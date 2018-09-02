Вражений красою: Білл Клінтон потрапив у курйозну ситуацію і став мемом

Екс-президент США Білл Клінтон потрапив в незручну ситуацію через реакцію на співачку Аріану Гранде під час відспівування співачки Арети Франклін.

Прощання з Аретой Франклін транслювалося в прямому ефірі. Завдяки операторам, від глядачів не вислизнула захоплена реакція Білла Клінтона на юну американську співачку. Аріана Гранде, яка виступала спиною до екс-президента, буквально змусила Клінтона розкрити рота від захоплення. Ситуація погіршувалася наявністю дружини Білла – Хілларі Клінтон, яка прийшла разом з ним на траурний захід.

І ще: Трамп знову безглуздо зганьбився: фотофакт

Користувачі почали навперебій використовувати знімок Клінтона з палаючими очима як мем.

"Хотів би я, щоб хтось подивився на мене так, як Білл Клінтон дивився на Аріану Гранде", – пишуть користувачі соцмереж.

I wish someone would look at me the way Bill Clinton looked at Ariana Grande. #ArethaFranklinHomegoing pic.twitter.com/q9IBxjkwDo — Covfefe Pecker-Weissel Jones (@PromoteMyCause) 31 серпня 2018 р.

Але Клінтон не єдиний, хто потрапив в центр уваги після виступу Гранде. Єпископ Чарльз Елліс III був звинувачений в тому, що під виглядом невинних обіймів він трогав Аріану за груди.

I don’t care what you think about Ariana Grande, her music or her dress. This is wrong. That bishop’s hand should not be on her breast: I just saw this because I’ve been working and not watching pic.twitter.com/ixVhgYBJTN — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) 1 вересня 2018 р.

На відміну від Клінтона, ця ситуація не викликала позитивну реакцію у користувачів. Вони створили хештег "RespectAriana", щоб висловити свій протест з приводу дій духовної особи. В результаті священнослужителю довелося принести публічні вибачення.

Читайте також: Серену Вільямс розкритикували через костюм