Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Найкращі відео 2018 року, зняті на камеру GoPro

  • 11
Дивіться найкращі відео, зняті на GoPro - фото 1
Дивіться найкращі відео, зняті на GoPro

Виробник екшн-камер GoPro випустив епічне відео, в якому зібрані найкращі кадри 2018-го року.

Ролик з'явився на YouTube-каналі компанії.

І ще: Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі

Всі кадри у відео були зняті на камери GoPro, і вони дійсно заворожують.

Ролики у високій якості, були зняті у різних куточках нашої планети. У відео можна побачити і дрифт, і красиві пейзажі, і екстремальні подорожі, і рекордний стрибок зі скелі на альпійських мотузках.

GoPro назвали 2018-ий роком, у якому "померли хиткі відео".

Читайте також: iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
  • Вчора, 12:15
  • 887
ТОП-10 дівчат, які вразили світ у 2018 році
  • 19 грудня, 17:25
  • 1597
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською
  • 13:15
  • 2415
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології