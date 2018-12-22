Найкращі відео 2018 року, зняті на камеру GoPro

Виробник екшн-камер GoPro випустив епічне відео, в якому зібрані найкращі кадри 2018-го року.

Ролик з'явився на YouTube-каналі компанії.

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Всі кадри у відео були зняті на камери GoPro, і вони дійсно заворожують.

Ролики у високій якості, були зняті у різних куточках нашої планети. У відео можна побачити і дрифт, і красиві пейзажі, і екстремальні подорожі, і рекордний стрибок зі скелі на альпійських мотузках.

GoPro назвали 2018-ий роком, у якому "померли хиткі відео".

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