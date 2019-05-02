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Гра престолів

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі

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16-річний хлопець показує свої мандри світом - фото 1
16-річний хлопець показує свої мандри світом / instagram.com/hebenj

Якщо ви все ще вагаєтесь, чи варто мандрувати світом та досліджувати невідомі країни, то ці яскраві фото юного угорця точно переконають вас. Насолоджуйтесь красою архітектури та пейзажів!

Знайомтесь, Хеджі Бенджамін (Hegyi Benjamin) – юний тревел-фотограф, який мешкає у Будапешті. У свої 16 років хлопець мандрує всією Європою, захоплюючи на камеру найкрасивіші місця та найвдаліші моменти.

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Юний вік не заважає Хеджі робити справді захопливі знімки та надихати на мандри. До того ж, за його профілем в соцмережі Instagram стежать більше як 30 тисяч осіб. Це справді варто побачити:

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325066

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325067

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325068

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325069

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325070

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325071

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325072

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325073

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325074

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325075

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325076

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325077

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325078

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325079

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325080

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325081

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325082

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325083

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325084

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325085

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325086

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325087

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325088

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325089

Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі - фото 325090

Джерело всіх фото: instagram.com/hebenj

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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