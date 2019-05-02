Вражаючі фото Європи, які надихають на подорожі

Якщо ви все ще вагаєтесь, чи варто мандрувати світом та досліджувати невідомі країни, то ці яскраві фото юного угорця точно переконають вас. Насолоджуйтесь красою архітектури та пейзажів!

Знайомтесь, Хеджі Бенджамін (Hegyi Benjamin) – юний тревел-фотограф, який мешкає у Будапешті. У свої 16 років хлопець мандрує всією Європою, захоплюючи на камеру найкрасивіші місця та найвдаліші моменти.

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Юний вік не заважає Хеджі робити справді захопливі знімки та надихати на мандри. До того ж, за його профілем в соцмережі Instagram стежать більше як 30 тисяч осіб. Це справді варто побачити:

Джерело всіх фото: instagram.com/hebenj

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