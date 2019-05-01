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Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри

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Яскраві подорожі Аляскою - фото 1
Яскраві подорожі Аляскою / instagram.com/patrickthunphoto

Найбільший штат США Аляска дивує своїми пейзажами та природою, адже тут можна знайти і тундри, і діючі вулкани. Ці фото точно не залишать вас байдужими!

Знайомтесь, Патрік Тун (Patrick Thun) – американський фотограф, який зараз мешкає та працює у містечку Васілла на Алясці.

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Увесь свій вільний час хлопець приділяє мандрам по всьому штату, намагаючись зафіксувати найефектніші пейзажі та найкращі моменти єднання з природою. До того ж, у Патріка є вірний помічник – пітбуль Ісіс, з яким вони разом досліджують Аляску. Тому не дивно, що за профілем хлопця в соцмережі Instagram стежать понад 48 тисяч осіб!

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325021

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325022

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325023

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325024

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325025

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325026

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325027

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325028

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325029

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325030

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325031

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325032

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325033

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325034

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325035

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325036

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325037

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325038

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325039

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325040

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325041

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325042

Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри - фото 325043

Джерело всіх фото: instagram.com/patrickthunphoto

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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