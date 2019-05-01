Фото Аляски, які змусять затримати погляд: захопливі кадри

Найбільший штат США Аляска дивує своїми пейзажами та природою, адже тут можна знайти і тундри, і діючі вулкани. Ці фото точно не залишать вас байдужими!

Знайомтесь, Патрік Тун (Patrick Thun) – американський фотограф, який зараз мешкає та працює у містечку Васілла на Алясці.

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Увесь свій вільний час хлопець приділяє мандрам по всьому штату, намагаючись зафіксувати найефектніші пейзажі та найкращі моменти єднання з природою. До того ж, у Патріка є вірний помічник – пітбуль Ісіс, з яким вони разом досліджують Аляску. Тому не дивно, що за профілем хлопця в соцмережі Instagram стежать понад 48 тисяч осіб!

Джерело всіх фото: instagram.com/patrickthunphoto

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