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День захисника України Євро 2020

Вражаючі фото, у яких нема ні крихти фотошопу

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Захопливі фото без фотошопу - фото 1
Захопливі фото без фотошопу / youcancallmealsdkf

В мережі сьогодні важко не зрозуміти, де справжній знімок, а де робота талановитого фотошопера. Однак ці кадри і справді не мають жодного втручання фоторедакторів, хоча й виглядають неймовірно. Зацініть!

Інколи фото настільки приголомшують, що в голові виникають тисячі питань на момент, коли ми їх бачимо. Щоправда, найпопулярнішим запитанням 21 століття вважається: "Це фотошоп?". І ось настав момент, коли з упевненістю можна знайти світлини, над якими не витрачали час у фоторедакторах, адже вони самі собою змушують затримати погляд. Лише камера та вдалий момент – ось таємниця цих фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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