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Американка перетворила старий автобус на крутий будинок: ефектні фото

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Автобус, якому дали нове життя - фото 1
Автобус, якому дали нове життя / Instagram

Джессі Ліпскін з тих дівчат, робота в руках яких просто горить!

Одного разу американка побачила на eBay автобус GMC 1966 випуску і просто закохалася в нього. Дівчина відразу купила собі цю вінтажну красу, а потім почала думати, як довести її до розуму.

І ще: Цей незвичний будиночок ідеальний для відпустки

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті - фото 267118

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті

За три роки Джессі доклала багато зусиль, креативу і грошей, але перетворила автобус в справжній будинок на колесах. Її житло виглядає дуже стильно, а вид з вікна просто неймовірний. І такий, який Джессі сама захоче бачити саме в цей день.

Ці фото такі атмосферні, що викличуть у вас непереборне бажання подорожувати і змінювати щось у своєму житті.

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті - фото 267120
Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті - фото 267117

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті
Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті - фото 267113
Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті - фото 267114

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті - фото 267115

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті - фото 267116

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті - фото 267119

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті - фото 267121

Раритетний автобус GMC 1966 у новому житті

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Джерело: abcnews
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