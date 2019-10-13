Архітектори створили незвичайний дім посеред лісу в Канаді: фото

Посеред канадського лісу збудували таємниче помешкання для тих, хто хоче усамітнитись та втекти від ритму великого міста. Однак не лише віддаленість дому стала його родзинкою, а й сама форма – зацініть!

Архітектурна студія Campos Studio створила проєкт дому в канадському лісі на острові Ванкувер для жінки та її собаки. І споруда дивної форми з чорних металічних панелей та дерев'яних планок – це не своєрідна "дача", а постійне помешкання замовниці.

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Незвичайний дизайн та форму будівлі ідеально підходять для місцевості, яка відмова своїми нерівностями, тому вікна та стіни важко назвати рівними та прямокутними. Планування також розділяє споруду на кілька частин: на одному кінці спальня, а на іншому – вітальня, до якої можна пройти через кухню, їдальню та терасу з виглядом на берегову лінію та ліс. Всередині дім також має доволі мінімалістичний дизайн та акценти на дереві, однак підходить для всіх сучасних потреб замовниці.

Автор всіх фото: Ema Peter

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