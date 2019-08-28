Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри

  • 30
Європа і Азія з висоти пташиного польоту - фото 1
Європа і Азія з висоти пташиного польоту / instagram.com/ewout.pahud

Талановитий фотограф показує найкрасивіші та найцікавіші куточки світу із зовсім нового ракурсу, з якого їх не бачать туристи. Насолоджуйтесь яскравими фото Європи та Азії з висоти пташиного польоту.

Знайомтесь, Евот Пахуд де Мортанж (Ewout Pahud de Mortanges) - 27-річний фотограф-самоучка, який мешкає та працює в Амстердамі.

І ще: Time назвав найкращі місця світу для мандрівників

Хлопець майже весь свій вільний час присвячує мандрам та дослідженню світу з висоти. Ключовими у його роботі є пейзажні та вуличні фото, які змушують затримати погляд та розглядати деталі. Відчайдушні мандрівники можуть впізнати у знімках Евота місця Європи та Азії, які навряд чи відкриваються з такого вигляду усім туристам.

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350649

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350650

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350651

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350652

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350653

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350654

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350655

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350656

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350657

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350658

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350659

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350660

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350661

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350662

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350663

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350664

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350665

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350666

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350667

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350668

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350669

Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри - фото 350670

Джерело фото: instagram.com/ewout.pahud

Читайте також: Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
  • 24 серпня, 12:20
  • 414
Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
  • 25 серпня, 19:45
  • 636
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 939
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл