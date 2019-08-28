Вражаючі фото світу з висоти пташиного польоту: яскраві кадри

Талановитий фотограф показує найкрасивіші та найцікавіші куточки світу із зовсім нового ракурсу, з якого їх не бачать туристи. Насолоджуйтесь яскравими фото Європи та Азії з висоти пташиного польоту.

Знайомтесь, Евот Пахуд де Мортанж (Ewout Pahud de Mortanges) - 27-річний фотограф-самоучка, який мешкає та працює в Амстердамі.

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Хлопець майже весь свій вільний час присвячує мандрам та дослідженню світу з висоти. Ключовими у його роботі є пейзажні та вуличні фото, які змушують затримати погляд та розглядати деталі. Відчайдушні мандрівники можуть впізнати у знімках Евота місця Європи та Азії, які навряд чи відкриваються з такого вигляду усім туристам.

Джерело фото: instagram.com/ewout.pahud

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