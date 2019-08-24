Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію

  • 187
Бархатний сезон у Йорданії - фото 1
Бархатний сезон у Йорданії / maximum.fm

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку в Йорданії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Йорданія – найдавніша арабська держава, розташована в самому серці Близького Сходу. Країна контрастів, яка зуміла за свою багатовікову історію зберегти східну самобутність і водночас перейняти найголовніші сучасні європейські цінності.

Подорожуйте: Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію

Гора Небо

Наразі гора Небо включена в усі паломницькі маршрути. Інша її назва – гора Мойсея: саме звідси християнський пророк після 40 років мандрів по пустелі побачив Землю Обітовану. Висота її – всього 800 метрів над рівнем моря, але в ясну погоду з цієї точки можна побачити пів Йорданії та Ізраїлю, Мертве море і частково долину річки Йордан. Саме так, як побачив це все Мойсей. У Біблії сказано, що могила його розташована недалеко від гори, однак знайти її не можуть донині.

Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію - фото 349881

Заходи сонця на Червоному морі

Знамените йорданське курортне місто Акаба розташоване на березі Червоного моря, а в 10 хвилинах їзди від центру є його новий район Тала Бей, ідеальне місце для пляжного відпочинку. Це кілометри бездоганного морського узбережжя і готелів різного рівня. З берега відкривається огляд одночасно на три держави: Саудівська Аравія, Єгипет і Ізраїль, а щовечора можна спостерігати незрівнянні заходи сонця.

Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію - фото 349882

Дайвінг в Акабі

Ви відчуєте себе частиною тихого і зухвалого, кристально чистого і райдужного Червоного моря. Розкриєте таємниці його феноменально красивого підводного світу, яке живе своїм, не до кінця розгаданим життям.

Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію - фото 349883

Ви отримаєте спеціальне спорядження для дайвінгу, пройдете теоретичну і практичну підготовку, після чого підете в подорож закутками підводного світу. Червоне море відрізняється багатим життям: ви побачите черепах, восьминогів, крилаток, різнокольорові корали, риб-клоунів, літак С-130 і навіть утоплену зенітну установку.

Прогулянка пустелею Ваді Рам

Найбільша пісочниця для дітей різного віку – в годині їзди від Акаби. Вічність тут, в долині Місяця, можна чіпати, пробувати на смак, наливати в чай і їсти на сніданок. Вітер пахне як пустельний полин байторан, а скелі сформувалися на дні моря, вода якого пішла три тисячі років тому. Пісок тут має різні відтінки: від червонуватих до блакитних, а в гірських породах залишилися сліди копалин черепашок.

Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію - фото 349884

Популярні пляжні курорти Йорданії

Йорданії пощастило з пляжним відпочинком, хоча б тому, що тут є дві чудові можливості. Перша, це, звичайно, Червоне море з його теплою водою. І другим шансом на чудовий відпочинок стає море Мертве. На березі Мертвого моря немає великих поселень, але тут безліч маленьких центрів і курортів. Термальні курорти Йорданії зосереджені біля Мертвого моря, але найвідоміший курорт СПА – неподалік, біля міста Мадаба. Це курорт Майн.

Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію - фото 349885

Місце хрещення Ісуса Христа

Це місце з якого почало поширюватися християнство по всьому світу. Там зустрівся Іоан Хреститель з Ісусом і хрестив його у воді річки Йордан. Це місце зараз вважається одним з найголовніших для християнських паломників. Туристам обов'язково потрібно відвідати його і зануритися в річку Йордан. Після занурення відчується неабияка легкість.

Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію - фото 349886

Мертве море

Це найнижча точка над рівнем моря на планеті. Воно дуже багате мінералами, це місце де світить сонце майже цілий рік. Приїхати відпочивати і лікуватися на Мертве море можна в будь-яку пору року. Можна лікувати багато захворювань: шкірні, проблеми з суглобами, астму, нервові захворювання, тиск. Відпочиваючі на Мертвому морі відчувають себе дуже комфортно і їм подобається це місце.

Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію - фото 349887

Римський амфітеатр в Аммані

Велич, розмах і міць римського амфітеатру в Аммані в повній мірі починаєш відчувати тільки піднявшись на самий його верх. Коли перед тобою відкривається запаморочлива висота 44 рядів, що вміщають (тільки вдумайтеся!) 6000 людей. Розміри його вражають, старовина заворожує, а нагріті від сонця ступені дарують той самий дотик історії, від якого біжать мурашки у всіх без винятку археологів, істориків і туристів.

Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію - фото 349889

Шовкова гробниця

Шовкова гробниця – одна з численних історичних пам'яток Петри. Вона датується першою половиною I століття нашої ери. Споруда розташована в центрі міста і є однією з чотирьох величезних структур, висічених в скелі, біля підніжжя гори, так званих Королівських гробниць. Вони служили місцем для поховання королів і високопоставлених осіб.

Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію - фото 349890

Гайда у мандри: Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Чорногорію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
  • 20 серпня, 12:15
  • 457
15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
  • 19 серпня, 18:12
  • 574
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото
  • 20 серпня, 16:21
  • 2071
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл