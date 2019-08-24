Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку в Йорданії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Йорданія – найдавніша арабська держава, розташована в самому серці Близького Сходу. Країна контрастів, яка зуміла за свою багатовікову історію зберегти східну самобутність і водночас перейняти найголовніші сучасні європейські цінності.

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Гора Небо

Наразі гора Небо включена в усі паломницькі маршрути. Інша її назва – гора Мойсея: саме звідси християнський пророк після 40 років мандрів по пустелі побачив Землю Обітовану. Висота її – всього 800 метрів над рівнем моря, але в ясну погоду з цієї точки можна побачити пів Йорданії та Ізраїлю, Мертве море і частково долину річки Йордан. Саме так, як побачив це все Мойсей. У Біблії сказано, що могила його розташована недалеко від гори, однак знайти її не можуть донині.

Заходи сонця на Червоному морі

Знамените йорданське курортне місто Акаба розташоване на березі Червоного моря, а в 10 хвилинах їзди від центру є його новий район Тала Бей, ідеальне місце для пляжного відпочинку. Це кілометри бездоганного морського узбережжя і готелів різного рівня. З берега відкривається огляд одночасно на три держави: Саудівська Аравія, Єгипет і Ізраїль, а щовечора можна спостерігати незрівнянні заходи сонця.

Дайвінг в Акабі

Ви відчуєте себе частиною тихого і зухвалого, кристально чистого і райдужного Червоного моря. Розкриєте таємниці його феноменально красивого підводного світу, яке живе своїм, не до кінця розгаданим життям.

Ви отримаєте спеціальне спорядження для дайвінгу, пройдете теоретичну і практичну підготовку, після чого підете в подорож закутками підводного світу. Червоне море відрізняється багатим життям: ви побачите черепах, восьминогів, крилаток, різнокольорові корали, риб-клоунів, літак С-130 і навіть утоплену зенітну установку.

Прогулянка пустелею Ваді Рам

Найбільша пісочниця для дітей різного віку – в годині їзди від Акаби. Вічність тут, в долині Місяця, можна чіпати, пробувати на смак, наливати в чай і їсти на сніданок. Вітер пахне як пустельний полин байторан, а скелі сформувалися на дні моря, вода якого пішла три тисячі років тому. Пісок тут має різні відтінки: від червонуватих до блакитних, а в гірських породах залишилися сліди копалин черепашок.

Популярні пляжні курорти Йорданії

Йорданії пощастило з пляжним відпочинком, хоча б тому, що тут є дві чудові можливості. Перша, це, звичайно, Червоне море з його теплою водою. І другим шансом на чудовий відпочинок стає море Мертве. На березі Мертвого моря немає великих поселень, але тут безліч маленьких центрів і курортів. Термальні курорти Йорданії зосереджені біля Мертвого моря, але найвідоміший курорт СПА – неподалік, біля міста Мадаба. Це курорт Майн.

Місце хрещення Ісуса Христа

Це місце з якого почало поширюватися християнство по всьому світу. Там зустрівся Іоан Хреститель з Ісусом і хрестив його у воді річки Йордан. Це місце зараз вважається одним з найголовніших для християнських паломників. Туристам обов'язково потрібно відвідати його і зануритися в річку Йордан. Після занурення відчується неабияка легкість.

Мертве море

Це найнижча точка над рівнем моря на планеті. Воно дуже багате мінералами, це місце де світить сонце майже цілий рік. Приїхати відпочивати і лікуватися на Мертве море можна в будь-яку пору року. Можна лікувати багато захворювань: шкірні, проблеми з суглобами, астму, нервові захворювання, тиск. Відпочиваючі на Мертвому морі відчувають себе дуже комфортно і їм подобається це місце.

Римський амфітеатр в Аммані

Велич, розмах і міць римського амфітеатру в Аммані в повній мірі починаєш відчувати тільки піднявшись на самий його верх. Коли перед тобою відкривається запаморочлива висота 44 рядів, що вміщають (тільки вдумайтеся!) 6000 людей. Розміри його вражають, старовина заворожує, а нагріті від сонця ступені дарують той самий дотик історії, від якого біжать мурашки у всіх без винятку археологів, істориків і туристів.

Шовкова гробниця

Шовкова гробниця – одна з численних історичних пам'яток Петри. Вона датується першою половиною I століття нашої ери. Споруда розташована в центрі міста і є однією з чотирьох величезних структур, висічених в скелі, біля підніжжя гори, так званих Королівських гробниць. Вони служили місцем для поховання королів і високопоставлених осіб.

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