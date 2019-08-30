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Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати

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Подорожі світом - фото 1
Подорожі світом / instagram.com/sjoerdbracke

Талановитий фотограф з Нідерландів підкорює різні куточки світу у пошуках найкрасивіших пейзажів. А його роботи мотивують та надихають на мандри, адже від них перехоплює подих.

Знайомтесь, Сьорд Бракке (Sjoerd Bracke) – талановитий фотограф-самоучка та мандрівник з Нідерландів, який вважає, що світ надто великий, щоб довго залишатись на одному місці. І з цим важко посперечатись, особливо дивлячись на фотозвіти хлопця з подорожей. Далекі вершини, таємничі озера та найкрасивіші місця у різних країнах - це все можна побачити у роботах Бракке. Тому не дивно, що за його профілем стежать понад 31 тис. підписників. Все ще вагаєтесь, чи варто витрачати час на мандри?

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Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351123

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351124

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351125

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351126

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351127

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351128

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351129

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351130

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351131

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351132

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351133

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351134

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351135

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351136

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351137

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351138

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351139

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351140

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351141

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351142

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351143

Вражаючі фото світу, які надихають подорожувати - фото 351144

Джерело фото: instagram.com/sjoerdbracke

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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