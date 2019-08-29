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Хмари переслідують: у мережі помітили однакове небо на знімках Instagram-блогерки

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Тревел-блогерка Tupi Saravia - фото 1
Тревел-блогерка Tupi Saravia / instagram

У Twitter звернули увагу на те, що тревел-блогерка з Буенос-Айреса публікує фотографії з подорожей з ідентичним небом. У соцмережах почали жартувати і обурюватися, а сама дівчина заявила, що ніколи не приховувала, що редагує свої зображення.

Так, користувач Twitter з Аргентини опублікував скріншоти публікацій з однаковим небом з Instagram блогерки Тупі Саравіа (Tupi Saravia) з 283 тисячами підписників. Він додав підпис: "Куди б вона не пішла, її завжди переслідують одні і ті ж хмари".

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Дівчина додавала стандартну текстуру хмар на знімки за допомогою додатку.

Через два дні публікація дійшла до англомовних користувачів і набрала популярність серед них. Після цього дівчина на деякий час закрила доступ до свого профілю в Instagram. Ідентичні хмари виявили на фотографіях з різних країн – Таїланду, Італії, Індонезії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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