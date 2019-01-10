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Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата

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Азія з висоти пташиного польоту - фото 1
Азія з висоти пташиного польоту / instagram.com/ali_olfat

Талановитий фотограф показує красу Південно-Східної Азії з висоти, і від цих кадрів перехоплює подих!

Знайомтесь, Алі Олфат (Ali Olfat) – талановитий фотограф, який мешкає та працює у Сан-Франциско, але обожнює мандрувати світом. Хлопець зараз досліджує пейзажі Таїланду, а попереду – подорож до Індії. Тому не дивно, що його знімки надихають пакувати валізи, а ракурс з висоти пташиного польоту відкриває нове бачення Азії.

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Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299970

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299971

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299972

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299973

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299974

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299975

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299976

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299977

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299978

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299979

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299980

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299981

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299982

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299983

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299984

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299985

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299986

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299987

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299988

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299989

Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата - фото 299990

Джерело всіх фото: instagram.com/ali_olfat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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