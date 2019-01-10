Вражаючі фото Азії з висоти пташиного польоту від Алі Олфата

Талановитий фотограф показує красу Південно-Східної Азії з висоти, і від цих кадрів перехоплює подих!

Знайомтесь, Алі Олфат (Ali Olfat) – талановитий фотограф, який мешкає та працює у Сан-Франциско, але обожнює мандрувати світом. Хлопець зараз досліджує пейзажі Таїланду, а попереду – подорож до Індії. Тому не дивно, що його знімки надихають пакувати валізи, а ракурс з висоти пташиного польоту відкриває нове бачення Азії.

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Джерело всіх фото: instagram.com/ali_olfat

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