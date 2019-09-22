"Вражає ступінь достовірності": Олег Сенцов дав оцінку серіалу Чорнобиль

Звільнений український політв'язень Олег Сенцов подивився мінісеріал від HBO "Чорнобиль". Своїми враженнями він поділився на особистій сторінці у Facebook.

Олег Сенцов дав високу оцінку популярному серіалу "Чорнобиль", який вразив увесь світ. За його словами, в серіалі є невеликі неточності, проте вони стираються на тлі приголомшливого сюжету.

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Режисер залишився задоволений кінороботою. Він підкреслив, що не може назвати "Чорнобиль" серіалом, а скоріше багатосерійним фільмом. Сенцова також вразила ступінь правдивості не тільки в художньому, а й в історичному плані.

"Вчора виділив вечір і подивився, нарешті, серіал "Чорнобиль". Як і очікувалося, фільм дуже хороший і називати його серіалом якось язик не повертається, швидше багатосерійним фільмом. Вражає ступінь достовірності не тільки в художній та історичній реконструкції радянського побуту, але і способу мислення і дій", – пише Сенцов.

Режисер також додав, що головною неточністю були фінальні сцени суду, які більше нагадують "американське, а не совкове правосуддя".

Міні-серіал "Чорнобиль" виробництва американської компанії HBO зайняв перше місце в рейтингу популярності International Movie Data Base, обігнавши навіть "Гру престолів". Окремі епізоди серіалу знімали в Україні.

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