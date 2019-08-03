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Творці серіалу ЧОРНОБИЛЬ видалили важливу сцену: початковий сценарій

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Творці серіалу ЧОРНОБИЛЬ видалили важливу сцену: початковий сценарій - фото 1

Серіал "Чорнобиль" від американської компанії HBO, який став найпопулярнішим у світі за версію IMDb, потрапив у скандал. Так, сценарист Крейг Мезін заявив, що з другої серії була вирізана важлива сцена.

Як повідомляється, сценарист Крейг Мезін зізнався, що в початковому сценарії партійний працівник запевняв жінку, що після аварії на ЧАЕС не виникне ніяких проблем. Саме ці кадри були й вирізані з остаточного варіанту.

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Творці серіалу ЧОРНОБИЛЬ видалили важливу сцену: початковий сценарій - фото 345418

"Далі йде сцена, де ми бачимо, як насправді він намагається умовити чиновників дозволити йому скасувати парад 1 травня в Мінську через забруднене повітря. Він не зміг вирішити питання, і йому самому довелося брати участь в демонстрації", – зазначив Мезін.

Також він заявив, що цей момент треба було відредагувати, оскільки він в історії "Чорнобиля" був правдою. Сценарист нагадав, що 1 травня в Києві і Мінську люди вийшли з дітьми на паради, не підозрюючи про те, що в повітрі за пару днів до цього поширилася радіація.

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Джерело: hollywoodreporter
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