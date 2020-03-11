Вранці чи ввечері: коли найкраще приймати душ

Американські науковці вирішила частково закрити питання, у яку пору доби ж найкраще та найкорисніше приймати душ. Детальніше читайте далі.

Фахівець з Центру безпеки здоров'я Джона Хопкінса доктор Амеш А. Адаля пояснив, що реальних доказів наукою на перевагу душу вранці чи ввечері немає. Але є певні рекомендації для людей, які передбачають водні процедури саме перед сном.

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Для кого ж найкраще ввечері приймати душ? Йдеться про людей, які страждають від алергії на волосся, шерсть, мають схильність до прищів та подразнень. Сюди ж можна віднести всіх, хто займається важкою фізичною працею чи спортом. Не варто нехтувати вечірнім душем і тим, у кого шкіра схильна до сухості.

Кому найкраще приймати душ вранці? Тим, у кого надто активне потовиділення вночі, а також жирна шкіра.

Ранковий чи вечірній душ - вибір за вами

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