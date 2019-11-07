Вранці чи ввечері: коли найкраще приймати душ

Хтось починає свій день з контрастного душу, а хтось у захваті від вечірніх водних процедур. Коли ж найкращий час для прийняття душу – розповіли дерматологи.

Шведський бренд Foreo організував дослідження, щоб визначити, як душ у різну пору дня впливає на стан здоров'я. Виявилось, що звичка приймати душ вранці справді здатна змінити стан шкіри. За словами спеціалістів, це не найкраща практика для шкіри.

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Відзначимо, що близько 61% опитаних мешканців європейських країн обирають саме ранковий душ. Але дерматологи наголошують, що ідеальний варіант – вечірні водні процедури. Саме у такому випадку шкіра очищається від всього бруду, який встиг накопичитись на ній за день.

До того ж, після роботи і справ будь-яка фізична активність залишається позаду, що дозволяє шкірі довго залишатись свіжою та відновити свої захисні функції за ніч.

Коли можна приймати душ

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