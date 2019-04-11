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Екстремальний знімок дівчини викликав суперечки в мережі

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Дівчина розгнівала своїх шанувальників небезпечним знімком - фото 1
Дівчина розгнівала своїх шанувальників небезпечним знімком / instagram

Блогери зважилися на небезпечний трюк заради красивого знімка. Так, Келлі та Коді опублікували в Instagram фото, яке розділило їхніх підписників на два табори.

Фото було зроблено в місті Убуд, Балі, і опубліковано в акаунті пари Positravelty. На знімку Коді стоїть в басейні, що розташований на великій висоті, і цілує Келлі, яку тримає за бортом. У підписі до публікації блогери нагадали підписникам про важливість інтуїції.

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"Наша найбільша сила в житті, найголовніший принцип – інтуїція. Тільки ви можете знати ваше тіло, відчувати простір навколо вас і розуміти ваші здібності", – такими словами починався коментар Коді і Келлі.

Our greatest strength in life, our most important principle, is discernment. Only you can know your body, feel the space around you and understand your capabilities. We would all do well to remember this, knowing that not every action, style or path we witness through others is or should be, replicated. At the end of the day we are to hold ourselves accountable for the decisions that we make. ※ La mejor fortaleza en la vida, el moral más importante, es discernimiento. Solo puedes entender tu cuerpo, sentir el espacio que te rodea y comprender tus capacidades. Haríamos bien en recorder este, sabiendo que no toda acción, estilo o camino que presenciamos por otros es o debe ser, replicado. Al final del dia, somos responsables de las decisiones que hacemos. ※ Thank you @kayonjungleresort for an unforgettable experience! ※ ※ #balitravel #couplesgoals #ilovetravel #bestplaces #baligasm #ubud #balitravel #novios #junglelife #viajeros #wetravel #travelinspo #adventurous #indonesiaparadise #speechlessplaces #infinitypool #welltraveled #earthpix #baliholiday

A post shared by Kelly + Kody ⚤ (@positravelty) on

Знімок за кілька днів набрав 18 тисяч лайків. У коментарях до нього користувачі захоплювалися відвагою дівчини. Однак багатьом коментаторам не сподобалося, що Келлі і Коді невиправдано ризикували заради допису в Instagram.

У відповідь на критику пара запевнила шанувальників, що вони повністю контролювали ситуацію. За словами Келлі, Коді дуже міцно тримав її, а вона повністю йому довіряє.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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