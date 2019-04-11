Екстремальний знімок дівчини викликав суперечки в мережі

Блогери зважилися на небезпечний трюк заради красивого знімка. Так, Келлі та Коді опублікували в Instagram фото, яке розділило їхніх підписників на два табори.

Фото було зроблено в місті Убуд, Балі, і опубліковано в акаунті пари Positravelty. На знімку Коді стоїть в басейні, що розташований на великій висоті, і цілує Келлі, яку тримає за бортом. У підписі до публікації блогери нагадали підписникам про важливість інтуїції.

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"Наша найбільша сила в житті, найголовніший принцип – інтуїція. Тільки ви можете знати ваше тіло, відчувати простір навколо вас і розуміти ваші здібності", – такими словами починався коментар Коді і Келлі.

Знімок за кілька днів набрав 18 тисяч лайків. У коментарях до нього користувачі захоплювалися відвагою дівчини. Однак багатьом коментаторам не сподобалося, що Келлі і Коді невиправдано ризикували заради допису в Instagram.

У відповідь на критику пара запевнила шанувальників, що вони повністю контролювали ситуацію. За словами Келлі, Коді дуже міцно тримав її, а вона повністю йому довіряє.

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