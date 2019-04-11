Китаєць випадково зняв зраду дружини на відео

Житель Китаю зняв на відеореєстратор дружину, яка зраджує йому з його другом. За словами чоловіка, зйомка була зроблена випадково, і він сам думав, що відеореєстратор несправний.

У відео з'являється темноволоса жінка, яка зустрічає у дверях чоловіка і починає його обіймати. Пара цілується, після чого гість починає розстібати китаянці плаття зі словами "я скучив". Чоловік жінки розповів, що чоловік в ролику займав пост мера міста і був його хорошим другом.

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Що стосується дружини, то вона назвала сцену у відео випадковою, і підкреслила, що у них винятково робочі відносини. Відомо, що подружжя розлучилося у 2018 році, а мер міста покинув свій пост, відмовившись давати коментарі.

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