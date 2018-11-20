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Впустіть кота: як британська поліція допомагає пухнастикам

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Коп допоміг котику потрапити додому - фото 1
Коп допоміг котику потрапити додому

У мережі не можуть втримати усмішку від доброзичливого полісмена у Великобританії, який допоміг коту потрапити додому.

Мешканка Лондона Лорен Франклін поділилась на своєму профілі в соцмережі Twitter уривком з новинного сюжету, який став вірусним. Річ у тому, що на відео позаду ведучого можна побачити, як кіт сидить під дверима дому та чекає, щоб його впустили. Це помітив полісмен, який проходив повз, тому вирішив постукати у двері, щоб власники звернули уваги на свого улюбленця та забрали його з вулиці.

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"Чи є що-небудь більш британське, ніж цей поліцейський, який стукає у 10 дім, щоб впустили кота?", перепитала Лорен у підписників, які одразу ж почали активно поширювати допис.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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