Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Перепалка собаки з іграшкою підкорює мережу: кумедне відео

  • 86
Собака бореться з іграшкою - фото 1
Собака бореться з іграшкою

В інтернеті не можуть втримати сміх від гучної перепалки між собакою породи Шиба-іну та іграшкою. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Chris_Isur_Dude поділився кумедним відео, на якому пес Шиба-Іну намагається перегавкати свою іграшкову копію, яка вміє відтворювати звуки. За короткий час допис опинився у трендах, адже зібрав понад 14 тисяч переглядів. Чимало користувачі зізнались, що важко зупинитись і подивитись тільки раз, адже собака з часом ніби розуміє, що щось пішло не так. У коментарях навіть відзначили, що їм потрібно 100-годинний запис цього. Зацініть!

І ще: Холодно у Техасі: розгублений пес розсмішив Reddit

Shiba Inu having a heated debate from r/AnimalsBeingDerps

Читайте також: У зоопарку США показали, як панда радіє першому снігу: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5874
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1443
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл