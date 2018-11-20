Перепалка собаки з іграшкою підкорює мережу: кумедне відео

В інтернеті не можуть втримати сміх від гучної перепалки між собакою породи Шиба-іну та іграшкою. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Chris_Isur_Dude поділився кумедним відео, на якому пес Шиба-Іну намагається перегавкати свою іграшкову копію, яка вміє відтворювати звуки. За короткий час допис опинився у трендах, адже зібрав понад 14 тисяч переглядів. Чимало користувачі зізнались, що важко зупинитись і подивитись тільки раз, адже собака з часом ніби розуміє, що щось пішло не так. У коментарях навіть відзначили, що їм потрібно 100-годинний запис цього. Зацініть!

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