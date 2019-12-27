ВПС США показали ультрасучасні сани Санта-Клауса

Дослідницька лабораторія ВПС США, перейнявшись духом Різдва, продемонструвала рендеринг гіперзвукових саней Санта-Клауса. Зображення створено за допомогою комп'ютерної програми.

Фахівці назвали літальний апарат Hypersleigh (в перекладі з англійської "гіперсани"). У них пара трикутних крил з вінглетами (так називають загнуті вгору законцовки крила літака), кокпіт (місце для пілота) і вантажний відсік позаду.

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Конструкція гарантує безпеку Санті і забезпечують збереження подарунків при пересуванні. На нижній поверхні гіперсаней обшивка захищена від перегріву термостійким матеріалом. Дизайнери зобразили сани в "фірмовому" червоному кольорі і з лижними шасі. Між ними проглядається повітрозабірник реактивного двигуна, теоретична максимальна швидкість якого складає 13 000 миль на годину (близько 21 тисяч кілометрів на годину). Втім, справжні сани чарівника мали б рухатися набагато швидше.

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