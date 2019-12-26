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У США Санта-грабіжник роздавав гроші на вулицях

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Американець пограбував банк, щоб роздавати гроші - фото 1
Американець пограбував банк, щоб роздавати гроші

Американець вирішив зробити свята веселішими, тому пограбував банк і роздавав вкрадене перехожим. Але поліції все одно довелось посадити його за ґрати.

В американському місті Колорадо Спрінг трапилось "новорічне" пограбування: 65-річний Девід Вейн Олівер, яких схожий на Санта-Клауса, обікрав місцевий банк. Однак вирішив не залишати собі гроші, а роздати людям на вулицях з криками "Веселого Різдва".

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Чемний різдвяний грабіжник після такої доброчинності відправився до кафе, де чекав на арешт. Врешті, поліція затримала його і відправила за ґрати. А розмір застави добродія складає 10 тисяч доларів.

Відзначається, що свідки розповіли, мовляв, деякі свідомі громадяни повернули гроші у банк, а от копи повідомили, що в установі бракує кількох тисяч доларів. Різдвяне диво закінчилось для колорадського "Санти" не надто весело, але комусь все ж пощастило поповнити свої гаманці.

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Джерело: iod.media
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