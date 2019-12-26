Таємний Санта: Білл Гейтс подарував дівчині 41 подарунок загальною вагою 37 кг

Щорічно напередодні Різдва на сайті RedditGifts проходить гра в "таємного Санту", у рамках якої користувачі Reddit обмінюються подарунками. Іноді учасниками обміну стають і знаменитості. Один з них – Білл Гейтс, який користується репутацією найщедрішого "таємного Санти".

У 2019 співзасновник Microsoft став "таємним Сантою" користувача з ніком szor. Це 33-річна Шелбі зі штату Мічиган, одна з найдосвідченіших учасниць RedditGifts. Коли вона дізналася, що їй привезли 37-кілограмову посилку, вона відразу здогадалася, що це від когось зі знаменитостей.

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Білл Гейтс відправив дівчині 41 подарунок. При цьому бізнесмен ретельно вивчив її профіль, дізнався про її улюблені книги, фільми і серіали. Так що серед подарунків є конструктор LEGO з Хоґвортсом з "Гаррі Поттера", різдвяний ковпак у стилі "Гаррі Поттера", кілька упаковок печива Oreo, рукописна копія книги "Великий Гетсбі", сувеніри з серіалу "Твін Пікс" і багато іншого.

Також Гейтс зробив пожертву у фонд "Американська асоціація серця" на честь матері Шелбі, яка померла у березні 2019 року.

Детальніше про всі подарунки дівчина розповіла на своєму YouTube-каналі:

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