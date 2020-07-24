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Впізнай сідниці Дженніфер Лопес: складний тест для справжніх фанатів

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Jennifer Lopez - фото 1
Jennifer Lopez / gettyimages

24 липня неперевершена Дженніфер Лопес відзначає 51-річчя. З цієї нагоди (хоча для такого навіть не потрібно приводу!) ми підготували для вас непростий тест. Спробуйте впізнати одну з головних фішок Джей Ло по фото!

Важко повірити, що нашій улюбленій співачці, актрисі та танцівниці сьогодні вже 51. Та вічно юна Дженніфер Лопес відома не лише своїми талантами, а й своїми принадами.

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Особливої уваги заслуговує п'ята точка зірки, яка заворожує навіть далеких від музики людей. Та чи можете ви назвати себе справжнім знавцем зіркових принад? Перевірте в тесті! Попереджаємо, що сідниці Джей Ло дуже легко сплутати із попою Кім Кардашян, тому будьте уважні ;)

Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями:

Американський Playboy чи український Лель? Вгадайте, звідки це гаряче фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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