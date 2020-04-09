Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото

9 квітня народився засновник еротичного журналу Playboy Х'ю Хефнер. З цієї нагоди підготували для вас цікаве завдання – відгадайте, де друкували ці пікантні фото. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Х'ю Хефнер був не лише ініціатором створення Playboy, але й душею та серцем журналу. До слова, в Україні був схоже еротичне видання – Лель. Спробуйте визначити, звідки фото!

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