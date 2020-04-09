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Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото

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еротичний тест - фото 1
еротичний тест

9 квітня народився засновник еротичного журналу Playboy Х'ю Хефнер. З цієї нагоди підготували для вас цікаве завдання – відгадайте, де друкували ці пікантні фото. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Х'ю Хефнер був не лише ініціатором створення Playboy, але й душею та серцем журналу. До слова, в Україні був схоже еротичне видання – Лель. Спробуйте визначити, звідки фото!

ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти

Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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