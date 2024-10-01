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Впевненість та самоцінність: Diana Gloster презентувала новий трек "Шоколад"

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Diana Gloster - фото 1
Diana Gloster / Пресслужба

У вересні українська співачка, сонграйтерка та інфлюенсерка Diana Gloster презентувала нову пісню "Шоколад". У ній виконавиця розкриває тему впевненості та власної цінності, яка залишається ключовою у сучасних стосунках.

Новий трек вже доступний на всіх музичних платформах.

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"Шоколад" – це не просто пісня про пристрасне кохання. Це історія про жінку, яка свідомо обирає любити, не втрачаючи себе у стосунках. Вона віддається коханню, при цьому залишаючись собою.

У новій музичній роботі виконавиця використала рядки з вірша Василя Симоненка: "Ну скажи – хіба не фантастично". Цей твір відгукнувся Diana Gloster, спонукаючи її до створення пісні про силу почуттів та людських емоцій.

Ця пісня про кохання, яке хвилює, захоплює та запалює, але в якому ти залишаєш любов до себе і не розчиняєшся в партнері, бо цінуєш себе. Це мій посил кожній жінці: не погоджуватися на менше чи другорядну роль, завжди обирати себе та дозволяти собі проявлятися. Вміти кохати, не втрачаючи свою самоцінність – одне з найбільших мистецтв для жінки, – ділиться Diana Gloster.

Трек "Шоколад" надихає бути чесною з собою і з тим, хто заполонив серце, навіть якщо почуття палають і збивають з ніг.

Реакція мережі:

  • "Це щось нереальне, кліп просто"
  • "Мені дуже сподобалась відсилка до класика. Радію, що ти знаходиш свій власний музичний стиль"
  • "Вітаю. Ця пісня класна. Зйомки найс, локації гуд, макіяж бомба. Найбільше сподобалися кадри в шубі на білому дивані, очі дуже гарні. Думки на смак наче шоколад"
  • "Чудово! Як завжди яскрава і неповторна!"
  • "Який кайф. Ді, завжди все так гарно, красиво. На вищому рівні!"

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Джерело: Diana Gloster
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