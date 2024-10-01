Впевненість та самоцінність: Diana Gloster презентувала новий трек "Шоколад"

У вересні українська співачка, сонграйтерка та інфлюенсерка Diana Gloster презентувала нову пісню "Шоколад". У ній виконавиця розкриває тему впевненості та власної цінності, яка залишається ключовою у сучасних стосунках.

Новий трек вже доступний на всіх музичних платформах.

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"Шоколад" – це не просто пісня про пристрасне кохання. Це історія про жінку, яка свідомо обирає любити, не втрачаючи себе у стосунках. Вона віддається коханню, при цьому залишаючись собою.

У новій музичній роботі виконавиця використала рядки з вірша Василя Симоненка: "Ну скажи – хіба не фантастично". Цей твір відгукнувся Diana Gloster, спонукаючи її до створення пісні про силу почуттів та людських емоцій.

Ця пісня про кохання, яке хвилює, захоплює та запалює, але в якому ти залишаєш любов до себе і не розчиняєшся в партнері, бо цінуєш себе. Це мій посил кожній жінці: не погоджуватися на менше чи другорядну роль, завжди обирати себе та дозволяти собі проявлятися. Вміти кохати, не втрачаючи свою самоцінність – одне з найбільших мистецтв для жінки, – ділиться Diana Gloster.

Трек "Шоколад" надихає бути чесною з собою і з тим, хто заполонив серце, навіть якщо почуття палають і збивають з ніг.

Реакція мережі:

"Це щось нереальне, кліп просто"

"Мені дуже сподобалась відсилка до класика. Радію, що ти знаходиш свій власний музичний стиль"

"Вітаю. Ця пісня класна. Зйомки найс, локації гуд, макіяж бомба. Найбільше сподобалися кадри в шубі на білому дивані, очі дуже гарні. Думки на смак наче шоколад"

"Чудово! Як завжди яскрава і неповторна!"

"Який кайф. Ді, завжди все так гарно, красиво. На вищому рівні!"

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