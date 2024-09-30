Курган презентував новий сольний трек "Червоним бузком" без Агрегата

Репер Курган, справжнє ім'я якого Женя Володченко, випустив першу сольну пісню за три роки. Її назва "Червоним бузком". Радіо Максимум розповідає детальніше про сольну кар'єру виконавиця.

Це сумна композиція описує реалії війни росії проти України.

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Лірика Жені Володченка – це те, за що люблять його сольну творчість: ретровейв-біти, багатогранна образна лірика, екзистенційні теми.

Ця пісня давалась мені важко. Дуже довгий час не виходило підібрати слова, чомусь блокувались всі емоції в нуль, а писати без емоцій – це все одно, що складати в гостях конструктор лего, який тебе зовсім не цікавить, – каже Курган.

Трек уже можна послухати на Spotify, Apple Music i iTunes. Курган також влаштовує сольні концерти в трьох містах України.

Нагадаємо, що Курган випустив свій перший мініальбом "Бібліотека странних знаній" у 2018 році. У лютому 2021-го Курган випустив свій другий сольний альбом "Квантовий суржик".

З перших тижнів повномасштабної війни співзасновники гурту "Курган & Agregat" і YouTube-каналу "Селюки" Аміл і Раміл Насірови працюють як волонтери та збираючи кошти на потреби Збройних сил України.

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