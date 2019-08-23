Вперше за 5 років Google змінила логотип ОС Android

Google вперше з 2014 року змінила дизайн логотипу Android. Компанія змінила формат іконки і колірну палітру логотипу операційної системи. Інформація про це в четвер, 22 серпня, з'явилася в блозі Google.

Так, у новому логотипі символом операційної системи, як і раніше, буде ілюстрація робота-андроїда, проте тепер на зображенні є лише його голова. Також колір напису Android змінений з зеленого на чорний. Як вказали в компанії, зелений колір важко читати, особливо людям з порушеннями зору.

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Логотип часто зливається з іншими кольорами, через що його важко побачити, тому ми придумали нову палітру, яка поліпшує контраст, – йдеться в повідомленні Google.

Say to #Android’s new look. Brand leads Aude Gandon and Sydney Thomashow share how Android’s new brand identity is built for everyone. pic.twitter.com/xDNuGHjZvb — Android (@Android) August 22, 2019

Крім цього розробники змінили назву нової версії операційної системи, назвавши її Android 10, хоча до цього там була буква Q. Нагадаємо, за традицією компанії, буква в назві версії позначала якийсь смаколик.

Android L була пов'язана з льодяником (Lollipop), а Android K з шоколадом Kitkat, а остання версія операційної системи Android 9 була з приставкою Pie (пиріг).

Як пояснили в Google, від цього вирішили відмовитися, оскільки у світовому співтоваристві користувачам через мовні відмінності не завжди було зрозуміло, про який саме смаколик йдеться.

Новий логотип Android

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