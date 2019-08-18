Офіційно: стала відома дата презентації MIUI 11

Одна з найпопулярніших прошивок і особиста розробка Xiaomi MIUI 11 на днях відзначала 8-й день народження. З нагоди святкування цієї дати компанія вирішила розіграти квитки на презентацію нової версії прошивки. Під час розіграшу була розкрита і дата прем'єри MIUI 11.

У соціальній мережі Weibo на офіційній сторінці MIUI з'явилося повідомлення, в якому розробники нагадали про святкування дня народження прошивки.

Раніше Xiaomi оголосила дату анонсу топового смартфона Mi 9T Pro

Внизу поста була вказана дата офіційної прем'єри MIUI 11. Попередньо її покажуть 5 вересня. Інформацію підтвердив і виконавчий директор MIUI, ухильно зазначивши, що презентація 11 версії оболонки "не за горами".

Раніше інсайдерам вдалося з'ясувати, які саме пристрої отримають оновлення до MIUI 11. Xiaomi планує випустити апдейт для понад 30 своїх гаджетів. Оновлення будуть виходити в порядку черги: спершу для флагманських смартфонів, а потім і для доступніших моделей

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