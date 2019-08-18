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Офіційно: стала відома дата презентації MIUI 11

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Першими MIUI 11 отримають флагманські Xiaomi - фото 1
Першими MIUI 11 отримають флагманські Xiaomi

Одна з найпопулярніших прошивок і особиста розробка Xiaomi MIUI 11 на днях відзначала 8-й день народження. З нагоди святкування цієї дати компанія вирішила розіграти квитки на презентацію нової версії прошивки. Під час розіграшу була розкрита і дата прем'єри MIUI 11.

У соціальній мережі Weibo на офіційній сторінці MIUI з'явилося повідомлення, в якому розробники нагадали про святкування дня народження прошивки.

Раніше Xiaomi оголосила дату анонсу топового смартфона Mi 9T Pro

Внизу поста була вказана дата офіційної прем'єри MIUI 11. Попередньо її покажуть 5 вересня. Інформацію підтвердив і виконавчий директор MIUI, ухильно зазначивши, що презентація 11 версії оболонки "не за горами".

MIUI 11 покажуть 5 вересня - фото 348440

Раніше інсайдерам вдалося з'ясувати, які саме пристрої отримають оновлення до MIUI 11. Xiaomi планує випустити апдейт для понад 30 своїх гаджетів. Оновлення будуть виходити в порядку черги: спершу для флагманських смартфонів, а потім і для доступніших моделей

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Джерело: mydrivers
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