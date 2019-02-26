Вперше за 35 років в ОАЕ помітили рідкісну тварину

Пустельну рись вперше за 35 років помітили в національному парку Джебель Хафит в Аль-Айні в ОАЕ.

Співробітники Агентства по захисту навколишнього середовища Абу-Дабі розставили на території парку фотопастки, в одну з яких потрапив аравійський каракал.

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Пустельна рись веде нічний спосіб життя, тому на фото вона потрапила також в темний час доби. Дослідники мають намір посилити спостереження за територією парку, щоб більше дізнатися про популяцію аравійського каракала.

Пустельна рись потрапила в об'єктив фотопастки

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