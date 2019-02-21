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У Фінляндії кролика занесли у Книгу рекордів Гіннесса, і ось чому

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Кролик вражає розумовими можливостями - фото 1
Кролик вражає розумовими можливостями / pexels

У Фінляндії домашній кролик встановив новий рекорд і потрапив у Книгу рекордів Гіннесса. За словами власниці тварини, це найнезвичайнійший кролик, якого вона коли-небудь бачила.

Кролик по кличці Тааві живе у місцевої жительки фінського містечка Турку на ім'я Айно. Примітно, що кролик має унікальну масть. У білої тварини навколо очей невеликі ділянки чорної вовни, а на спині руді та коричневі плями.

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Тааві виконує безліч команд і трюків. Щоб це зафіксувати, господиня запросила представників Книги рекордів Гіннесса.

Відомо, що кролик виконав 20 трюків за 60 секунд, продемонструвавши стрибки через перешкоду, обертання і інші трюки. Також кролик "дає п'ять" своїй господині і забирає у неї з рук предмети.

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Джерело: upi
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