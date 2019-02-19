Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Унікального чорного пінгвіна показали на відео

  • 48
На відео зафіксували чорного пінгвіна - фото 1
На відео зафіксували чорного пінгвіна / pexels

Команда документального серіалу про вимираючі види тварин Dynasties зняла на відео імператорського пінгвіна з повністю чорним оперенням. Автори передачі припускають, що герой їхнього ролика може бути єдиним подібним пінгвіном на Землі.

Чорне забарвлення з’явилося у пінгвіна у результаті рідкісної генетичної мутації – меланізму. Документалісти вважають, що першими в історії показали імператорського пінгвіна з меланізмом. Зазвичай подібні мутації роблять пінгвінів більш помітними для хижаків. Однак особина, яка потрапила на відео (невідомо, хто це – хлопчик чи дівчинка) дожила до дорослого віку.

І ще: Як виглядає чорний леопард: перше фото за 100 років

Читайте також: Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
  • 17 лютого, 00:10
  • 1297
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 2046
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1228226
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл