Унікального чорного пінгвіна показали на відео

Команда документального серіалу про вимираючі види тварин Dynasties зняла на відео імператорського пінгвіна з повністю чорним оперенням. Автори передачі припускають, що герой їхнього ролика може бути єдиним подібним пінгвіном на Землі.

Чорне забарвлення з’явилося у пінгвіна у результаті рідкісної генетичної мутації – меланізму. Документалісти вважають, що першими в історії показали імператорського пінгвіна з меланізмом. Зазвичай подібні мутації роблять пінгвінів більш помітними для хижаків. Однак особина, яка потрапила на відео (невідомо, хто це – хлопчик чи дівчинка) дожила до дорослого віку.

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