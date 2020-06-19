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Футболіст виправдав запізнення на тренування викраданням інопланетянами
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Протягом багатьох років футболісти використовували різні виправдання, щоб пояснити запізнення на тренування. Але твердження Гільєрмо Марино про те, що його душа була віднесена інопланетянами – це щось новеньке.
Колишній напарник футболіста по команді Густаво Лоренцетті розповів, що близька зустріч з маленькими зеленими чоловічками одного разу затримала Марино на шляху до тренування під керівництвом Хорхе Сампаолі.
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Ось що розповів пресі Лоренцетті: "Гільєрмо каже, що він прибув пізно на одне тренування, тому що був викрадений інопланетянами. Він дав нам повне пояснення того, що він відчував, і всього іншого. Є випадки, коли гравець вигадує: я пішов і повернувся через два дні, тому що мене викрали інопланетяни. Але Гіль – не такий гравець. Гіль дуже класний хлопець. Всі його знають..."
"Я не знаю, чи розповів Гіль ту ж історію Хорхе Сампаолі, чесно. Мабуть, вони поговорили потім. Але, знаючи Гіля, я думаю, тренер, мабуть, повірив йому. Що можна сказати? Це гідно каналу Діскавері або чогось в цьому роді".
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