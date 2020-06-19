Футболіст виправдав запізнення на тренування викраданням інопланетянами

Протягом багатьох років футболісти використовували різні виправдання, щоб пояснити запізнення на тренування. Але твердження Гільєрмо Марино про те, що його душа була віднесена інопланетянами – це щось новеньке.

Колишній напарник футболіста по команді Густаво Лоренцетті розповів, що близька зустріч з маленькими зеленими чоловічками одного разу затримала Марино на шляху до тренування під керівництвом Хорхе Сампаолі.

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Ось що розповів пресі Лоренцетті: "Гільєрмо каже, що він прибув пізно на одне тренування, тому що був викрадений інопланетянами. Він дав нам повне пояснення того, що він відчував, і всього іншого. Є випадки, коли гравець вигадує: я пішов і повернувся через два дні, тому що мене викрали інопланетяни. Але Гіль – не такий гравець. Гіль дуже класний хлопець. Всі його знають..."

"Я не знаю, чи розповів Гіль ту ж історію Хорхе Сампаолі, чесно. Мабуть, вони поговорили потім. Але, знаючи Гіля, я думаю, тренер, мабуть, повірив йому. Що можна сказати? Це гідно каналу Діскавері або чогось в цьому роді".

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