Науковці розповіли, за скільки часу можна відновити екосистему океанів

Журнал Nature опублікував огляд міжнародної групи дослідників, в якому стверджується, що океани можна відновити до колишнього рівня протягом 30 років. Йдеться про морських жителів: від горбатих китів біля берегів Австралії до морських слонів у США і зелених черепах в Японії.

У праці йдеться про те, що протягом багатьох століть людство послідовно нищило океани і їх мешканців шляхом неконтрольованого вилову, забруднення водойм і руйнування прибережних районів. Але заходи, що вживаються для збереження видів, продемонстрували свою ефективність.

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В огляді наголошується, що рибальство в усьому світі поступово стає все більш екологічним, також практично зупинено знищення мангрових лісів і солончаків, які мають здатність швидко вбирати вуглекислий газ і зміцнювати берегову лінію, запобігаючи підвищенню рівня моря.

У багатьох куточках планети – від Тампа Бей (штат Флорида, США) до Філіппін – середовище проживання морських жителів відновлюється. Наприклад, горбаті кити мігрують з Антарктиди в східну Австралію, їх популяція зросла з декількох сотень у 1968 році (до того як китобійний промисел був заборонений) до понад 40 000. Кількість морських видр у західній Канаді збільшилася від декількох десятків у 1980 році до кількох тисяч. У Балтійському морі стрімко зростає популяція сірих тюленів і бакланів.

Флора та фауна в океані можуть відновитися за кілька десятків років

За попередніми підрахунками, на відновлення океанів до їх початкового рівня знадобиться близько 30 років. Необхідні заходи, які включають захист великих ділянок океану, стійкий промисел і боротьбу із забрудненням, обійдуться у мільярди доларів на рік, але вигода від них буде у 10 разів більшою.

Учені підкреслюють, що паралельно доведеться боротися і з наслідками кліматичної кризи, яка сприяє підкисленню вод, втраті кисню і руйнуванню коралових рифів.

"Якщо захищати морське життя, перестати нищити його, то воно повернеться. Ми здатні відновити океани, більш того, це має сенс з економічної точки зору, забезпечить добробут людей і, звичайно, принесе величезну користь для довкілля", – йдеться в огляді.

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