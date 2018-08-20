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Вперше за 100 років: у збірної Бразилії з'явився унікальний гравець

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Футболіст Андреас Перейра - фото 1
Футболіст Андреас Перейра / campeones

22-річний півзахисник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра став першим за 100 років гравцем у збірній Бразилії, який народився в іншій країні.

Це сталося після того, як наставник національної команди викликав хавбека на товариські матчі проти США і Сальвадора.

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Андреас є громадянином Бельгії і Бразилії. Він народився в бельгійському місті Дюффел і може грати в будь-який з цих збірних. Перейра почав виступати на міжнародному рівні за юнацькі команди Бельгії, але в подальшому отримав запрошення від молодіжної збірної Бразилії, в результаті чого прийняв рішення виступати саме за цю країну.

До Перейри в збірній гравців-іноземців було троє: півзахисник Сідней Паллен, що народився в Англії і зіграв три матчі в 1916-1917 роках; португальський воротар Каземіро до Амарал, який провів в той же період 6 ігор за бразильців; італійський хавбек Франческо Поліс, включений до складу Бразилії в 1918 році на товариський матч з футбольним клубом з Уругваю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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