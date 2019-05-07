Вперше за 10 років: Apple випустила несподівану гру для iPhone

Компанія Apple представила першу за десять років гру, призначену для iPhone. Гра отримала назву Warren Buffett's Paper Wizard, у якій користувачеві потрібно розкидати по домівках газети.

Не так давно Тім Кук пожартував щодо короткометражки, в якій бізнесмен Воррен Баффет розкидає газети. Однак це виявилося зовсім не жартом. Так, за правилами нової гри Warren Buffett's Paper Wizard, гравцям потрібно буде розкидати газети по домівках.

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Warren Buffett's Paper Wizard

Саме Воррен Баффет є головним героєм. Від його особи гравцеві доведеться кидати газети в будинку і інші точки, керуючи діями листоноші.

Головне завдання для гравця – задати правильну траєкторію, щоб потрапити прямісінько у ціль. Попадання приносить очки, за кількістю яких пізніше гравці зможуть змагатися.

Warren Buffett's Paper Wizard

Warren Buffett's Paper Wizard

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