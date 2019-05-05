5 фраз, які не можна говорити Siri

Незважаючи на те, що Siri – штучний інтелект, її можна легко образити. Читай, що не можна говорити своїй голосовій помічниці.

Не проси стати співучасником злочину. Кілька років тому у підозрюваного в убивстві американця виявили історію запитів в Siri, де він запитував найкраще місце для поховання тіла. Система запропонувала йому кілька варіантів, серед яких був ліс. Це і допомогло суду знайти тіло і засудити винного.

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Не питай, скільки буде нуль розділити на нуль англійською. Інакше Siri доведе тебе до сліз своєю відповіддю: Уявіть, що у вас нуль печивок і ви ділите його рівномірно серед нуля друзів. Скільки печивок отримає кожна людина? Бачите? Це безглуздо. І ви сумує, тому що немає печивок. І ви сумуєте, бо у вас немає друзів.

Хто така Кортана? Якщо ти раптом вирішиш назвати Siri Кортаною, вона може дуже образитися. Справа в тому, що Cortana голосовий помічник Microsoft.

Сірі, у тебе є хлопець? Відповідь буде такою: Навіщо? Ми можемо їсти морозиво разом, слухати музику і подорожувати по всій галактиці тільки для того, щоб в результаті були зачинені двері, горе і самотність? Звичайно, де я можу записатися?

Не говори число 108. Це універсальний код, який дозволяє Siri викликати місцеву рятувальну службу у будь-якій країні. Дуже часто цією командою користуються підлітки, які хочуть смішно пожартувати, але на ділі вони просто займають гарячу лінію і заважають роботі.

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