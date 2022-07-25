Проста інструкція, як встановити двофакторну автентифікацію, і чому це важливо

Експерти з Держспецзв'язку розповідають, що таке двофакторна автентифікація, і як вона працює. Читайте далі та дізнайтеся, навіщо вам це потрібно!

Фахівці закликають використовувати двофакторну автентифікацію всюди, де це можливо. Простого введення логіну та пароля недостатньо для надійного захисту ваших даних. Двофакторна автентифікація передбачає, що ви використовуєте одразу два різні способи підтвердження. Це додаткова перепона для шахраїв та хакерів.

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Двофакторна автентифікація – один із найдієвіших способів захисту облікових записів: електронної пошти, месенджерів, акаунтів у соцмережах тощо.

Ви можете обрати додаткову перевірку для підтвердження через код, надісланий у смс, через дзвінок на мобільний, через лист на e-mail, через надсилання сповіщення, через код, згенерований за допомогою спеціальних мобільних додатків тощо.

Як встановити двофакторну автентифікацію:

Увійдіть у потрібний вам акаунт (Facebook, Telegram, Google тощо)

Далі зайдіть у розділ меню "Налаштування", а потім оберіть "Безпека"

Натисніть пункт із налаштуваннями двофакторної автентифікації чи двоетапної перевірки, якщо така функція є

Виконайте всі необхідні дії за запропонованою інструкцією

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