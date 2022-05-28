Пасажири Стефанія Експреса можуть отримати панамку з автографами KALUSH Orchestra

В Укрзалізниці потішили черговою крутою новиною. Компанія розігрує рожеві панамки з автографами KALUSH Orchestra. Крім того, одну з них може отримати щасливчик з того самого "Стефанія Експреса".

Про це розповідає Укрзалізниця у своєму фейсбуці. Зокрема відомо про те, що одну панамку можна буде отримати в потязі. Якщо ж ви не плануєте мандрівку, то можете взяти участь у розіграші.

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Відомо, що Олег Псюк, лідер KALUSH Orchestra, підписав партію фірмових рожевих панамок. Так, на рейсі "Стефанія Експреса" з Івано-Франківська до Києва або у зворотному напрямку до неділі одна панамка очікуватиме на щасливчика у вагоні.

Усього панамок три. Одна з них лежатиме на місці, випадково вибраному самим Олегом Псюком. Ще дві розіграють у фейсбуці. Цифра ця не випадкова, адже рівно стільки разів Україна перемагала на пісенному конкурсі Євробачення.

Як взяти участь у розіграші панамок? Для цього потрібно вгадати, в якому вагоні до Києва після Євробачення приїхав музикант з гурту KALUSH Orchestra Ігор Діденчук. Крім того, необхідно зробити репост публікації на свою сторінку (вона має бути відкритою). Перший і другий автор правильної відповіді, які виконали умови розіграшу, отримають панамку.

Результати розіграшу озвучать 31 травня на фейсбук-сторінці Укрзалізниці.

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