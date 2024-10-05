Вперше в історії України викривач корупції отримав винагороду

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило першу виплату викривачу корупції. Виплата здійснена відповідно до рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року у справі № 991/2197/22.

Про це повідомили на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Викривачем корупції став чинний військовослужбовець, котрий протягом 2020-2021 років обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Військовий розказав, що йому пропонували хабар у 24 мільйони гривень за "позитивний" висновок аудиту щодо робіт на замовлення Міністерства оборони, які проводила будівельна компанія. За це підрядник міг би отримати повну оплату (понад 400 мільйонів гривень) за облаштування спецоб’єкта й претендувати на майбутні договори з Міноборони.

Національне агентство дотримувалося принципової позиції в цьому питанні, адже відсутність належної правової процедури такої виплати не має впливати на можливість реалізації права викривача, гарантованого Законом. Саме тому НАЗК спільно з Кабінетом Міністрів України, Державною казначейською службою, Міністерством фінансів та Міністерством економіки України активно працювали в цьому напрямі. Наразі маємо відповідне рішення та виплату першої винагороди. Це – фундаментальна подія для подальшого розвитку інституту викривання в Україні та формування сталої культури викривання. На черзі – наступний кейс, – зазначив Голова НАЗК Віктор Павлущик.

За вказаним фактом НАБУ відкрило кримінальне провадження. Суд тривав із березня 2023-го й обвинуваченого засудили на чотири з половиною роки. Але викривачеві відмовили в оплаті винагороди через те, що він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах своїх службових повноважень. Наприкінці 2023-го Апеляційна палата ВАКС все ж задовольнила скаргу військовослужбовця і присудила йому винагороду.

Викривач корупції отримав винагороду / НАЗК

Скільки платять за викриття корупції?

За законом, викривач може отримати 10% від суми хабаря або розміру завданих державі збитків від злочинів після ухвалення обвинувального вироку суду. Водночас виплата не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат.

Можливість отримувати винагороду за викриття корупції запровадили в 2019 році. Дотепер суди ухвалили два позитивні рішення про виплати, однак виплатити ці винагороди довгий час не могли через відсутність урегульованих процедур.

Викривач корупції отримав винагороду / НАЗК

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