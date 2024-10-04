Португальський митець створив картину "Volia" на піску, присвячену українським захисникам

На пляжі Алгарве в Португалії художник по піску Вітор Рапозо зобразив витинанку "Volia", яку присвятив захисникам і захисницям України.

Про це повідомили в телеграм-каналі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

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З нагоди Дня захисників і захисниць України 1 жовтня португальський художник Вітор Рапозо створив роботу з піску на узбережжі. Цією роботою він хотів подякувати тим, хто боронить свободу України, а також розповісти про волю як унікальну силу українців.



Зазначимо, що це вже сьомий твір Вітора на пляжах Алгарве, присвячений Україні.

Наша філософія та здатність робити неможливе можливим завдяки волі не лише розповідає світові більше про нас, українців. Такий стиль життя має потенціал стати популярним серед мільйонів іноземців як мотивація долати труднощі та йти вперед, – додали в Міністерстві закордонних справ України.

Художник Вітор Рапозо замість того, щоб писати картини на полотні, використовує пісок на Praia Maria Luísa в Алгарве. Там він створює прекрасні малюнки, які потім змиває океан.



Не маючи формальної художньої освіти, Віктор використовує прості садові інструменти, щоб створювати візерунки та скульптури на піску. Місцеві жителі й туристи захоплюються роботами: його сторінка в Instagram зараз має майже 36 тисяч підписників, що зробило художника місцевою знаменитістю.

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