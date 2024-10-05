ВООЗ співпрацюватиме з TikTok, щоб генерувати більше корисного контенту про здоров'я

ВООЗ і TikTok співпрацюватимуть для поширення науково обґрунтованої інформації про здоров’я та добробут. У межах партнерства планують підвищувати рівень медичної грамотності користувачів.

Всесвітня організація охорони здоров’я й TikTok оголосили про річну співпрацю. Про це йдеться на сайті ВООЗ.

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В такий спосіб ВООЗ хоче просувати медичну грамотність й здорову поведінку в соціальних мережах. А команда TikTok каже, що це допоможе зробити їх більш соціально відповідальними.

Ця співпраця може стати важливим етапом у розвитку соціально відповідальних платформ. Спільно з TikTok ми допоможемо людям отримати доступ до достовірної інформації та долучитися до наукового діалогу, який сприятиме здоровому майбутньому для всіх, – розповів головний науковий співробітник ВООЗ Джеремі Фаррар.

Вони будуть залучати інфлюенсерів, щоб розвінчувати стереотипи, ділитися історіями й розповідати про корисні ресурси. Для цього їм будуть пропонувати проходити навчальні програми.

Ми щодня бачимо, як мільйони людей звертаються до TikTok, щоб знайти підтримку в різних аспектах свого життя, зокрема щодо здоров’я. Тому ми раді співпрацювати з мережею Fides ВООЗ, щоб запропонувати надійний контент на тему ментального здоров’я нашій спільноті, – прокоментував Валент Річі, який відповідає на платформі за питання довіри та безпеки.

Співпраця між TikTok і ВООЗ передбачає поширення відеоконтенту з науковими даними, що будуть легкими для розуміння. Платформа надаватиме інфлюенсерам підтримку через навчальні програми для створення якісного та інформативного контенту на тему здоров’я.

У 2020 році ВООЗ запустила мережу Fides, щоб співпрацювати з авторами контенту в соцмережах й популяризувати науковий контент. Уже зібрали понад 800 авторів.

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