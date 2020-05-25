Дональд Трамп розповів, як пише повідомлення в Twitter і Facebook

Президент США Дональд Трамп доволі активний користувач Twitter і Facebook, де кілька разів на день публікує дописи. Лідер Америки розповів, як йому вдається знаходити на це час.

Так, Дональд Трамп часто ділиться з підписниками у соцмережах новими дописами. Але не завжди президент США самостійно пише повідомлення в Twitter і Facebook. Іноді він диктує текст своєму помічникові, уточнив американський лідер в інтерв'ю журналістці Шеріл Аткіссон.

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"Я роблю і так, і так. Іноді я роблю це сам, наприклад вночі або рано вранці. Протягом дня я дуже зайнятий, я щось диктую, і це публікують", – заявив президент США.

Він зазначив, що з цим завданням "відмінно справляється Ден" (Деніел Скавіна – помічник Трампа, який відповідає за комунікацію в соціальних мережах). При цьому американський лідер підкреслив, що зміст його повідомлень перед публікацією ніхто не перевіряє.

Нагадаємо, Дональд Трамп активно розміщує повідомлення на різні теми в Twitter і Facebook. Зараз у нього понад 80 мільйонів підписників у Twitter і понад 29 мільйонів у Facebook.

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