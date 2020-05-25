Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Дональд Трамп розповів, як пише повідомлення в Twitter і Facebook

  • 25
Дональд Трамп - фото 1
Дональд Трамп / rbc

Президент США Дональд Трамп доволі активний користувач Twitter і Facebook, де кілька разів на день публікує дописи. Лідер Америки розповів, як йому вдається знаходити на це час.

Так, Дональд Трамп часто ділиться з підписниками у соцмережах новими дописами. Але не завжди президент США самостійно пише повідомлення в Twitter і Facebook. Іноді він диктує текст своєму помічникові, уточнив американський лідер в інтерв'ю журналістці Шеріл Аткіссон.

І ще: Трамп самоіронічно пожартував про свою зачіску, яка привертає багато уваги: відео

"Я роблю і так, і так. Іноді я роблю це сам, наприклад вночі або рано вранці. Протягом дня я дуже зайнятий, я щось диктую, і це публікують", – заявив президент США.

Дональд Трамп розповів, як пише повідомлення в Twitter і Facebook - фото 406028

Він зазначив, що з цим завданням "відмінно справляється Ден" (Деніел Скавіна – помічник Трампа, який відповідає за комунікацію в соціальних мережах). При цьому американський лідер підкреслив, що зміст його повідомлень перед публікацією ніхто не перевіряє.

Нагадаємо, Дональд Трамп активно розміщує повідомлення на різні теми в Twitter і Facebook. Зараз у нього понад 80 мільйонів підписників у Twitter і понад 29 мільйонів у Facebook.

Читайте також: Дональд Трамп знову відзначився курйозним вчинком з прапором на конференції: відеофакт

Джерело: fullmeasure.news
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 5004
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 257
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • 17 травня, 12:25
  • 278
Загрузка...
Новини