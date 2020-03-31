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Карантин Коронавірус

Трамп самоіронічно пожартував про свою зачіску, яка привертає багато уваги: відео

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Дональд Трамп - фото 1
Дональд Трамп / intraday

Президент США Дональд Трамп пожартував про свою зачіску, звертаючись до громадян у зв'язку з пандемією коронавірусу. Курйоз стався на брифінгу в понеділок, 30 березня.

Трамп почав зачитувати промову, але через сильний вітер волосся глави Америки постійно заважало йому говорити. Президент пригладив зачіску і вирішив пожартувати.

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"У мене волосся розвівається. І це моє. Єдина річ, яку ти не можеш уникнути", – видав він. Трамп пожартував, що волосся йому непідконтрольне.

Додамо, що зачіска американського президента неодноразово ставала об'єктом жартів. Трамп кілька разів потрапляв у курйозні ситуації через свою шевелюри, що розвівається на вітрі. При цьому глава США не соромиться жартувати про волосся і підкреслює, що не носить перуку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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