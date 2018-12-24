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Дика краса Південної Америки: вражаючі фото

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Дика краса Південної Америки - фото 1
Дика краса Південної Америки / instagram.com/alinogiraldi

Талановитий фотограф показав особливу красу Південної Америки, яка вас здивує!

Знайомтесь, Аліно Гіральді (Alino Giraldi) – талановитий фотограф та актор, який обожнює досліджувати світ. У своїх знімках він розповідає справжні історії, які надихають змінюватись та захищати культуру дикої природи та ландшафтів у всьому світу. Саме так Аліно описує свій проект про особливу красу Південної Америки.

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Джерело всіх фото: instagram.com/alinogiraldi

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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