Вперше в історії чоловік і дружина побилися на одному шоу UFC: відео

Марк і Монтана Де Ла Роса стали першими в історії законними чоловіком і дружиною, які брали участь в одному карді на шоу UFC.

Як повідомляється, в першому бою вечора Марк програв бразильцю Рауліану Пайвену, для якого ця перемога стала першою в UFC, після нокауту у другому раунді. Для Де Ла Роси це вже третьої поразки поспіль.

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The third time's the charm for Raulian Paiva (19-3), as he caps a solid two-round showing over Mark De La Rosa with a cross to score his first UFC win! He cements his top-15 flyweight standing. #UFCRioRancho pic.twitter.com/XWjS1o86pS — Kyle Johnson (@VonPreux) February 15, 2020

Монтана помстилася за чоловіка, вигравши бій проти Мари Ромеро Бореллі за рішенням суддів. Вона не дуже вдало розпочала поєдинок, але зуміла вирівняти ситуацію до кінця першого раунду. Вирішальний момент бою пролунав у третьому раунді, коли потужний удар з правої від Де Ла Роси відправив суперницю на мат. Тепер у Монтани 5 перемог в 6 останніх поєдинках.

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