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Вперше в історії чоловік і дружина побилися на одному шоу UFC: відео

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Вперше в історії чоловік і дружина побилися на одному шоу UFC: відео - фото 1

Марк і Монтана Де Ла Роса стали першими в історії законними чоловіком і дружиною, які брали участь в одному карді на шоу UFC.

Як повідомляється, в першому бою вечора Марк програв бразильцю Рауліану Пайвену, для якого ця перемога стала першою в UFC, після нокауту у другому раунді. Для Де Ла Роси це вже третьої поразки поспіль.

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Монтана помстилася за чоловіка, вигравши бій проти Мари Ромеро Бореллі за рішенням суддів. Вона не дуже вдало розпочала поєдинок, але зуміла вирівняти ситуацію до кінця першого раунду. Вирішальний момент бою пролунав у третьому раунді, коли потужний удар з правої від Де Ла Роси відправив суперницю на мат. Тепер у Монтани 5 перемог в 6 останніх поєдинках.

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Джерело: mmajunkie.usatoday
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